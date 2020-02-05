Общество

Депутат Госдумы Александр Васильев направит запрос прокурору с просьбой проверить законность установки ограждения на Юбилейной, 60

Депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев направит запрос прокурору Псковской области с просьбой провести проверку законности установки ограждения во дворе дома 60 по улице Юбилейной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сообщества.

Ограждение вокруг парковочных мест установили во дворе несколько дней назад. При этом несколько секций смонтировали прямо на пешеходной дорожке.



«Чиновники, отвечающие за благоустройство города, высказались по этому поводу и в целом про установку ограждений в Пскове. Представители городской администрации дружно заявили, что разрешений не давали, в известность их об этом никто не ставил, но обещали разобраться в захвате территории», - сообщили в «Убитых дорогах». Активисты сообщества распечатали их цитаты и приклеили на забор. Эти листы были сорваны неизвестными в тот же день, а забор остался.

В своем обращении в прокуратуру Александр Васильев озвучил просьбу провести проверку законности установки ограждения и обязать ответственных лиц демонтировать ограничительные сооружения.