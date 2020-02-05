Общество

Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Всем участникам ВОВ и всем приравненным категориям будет выделено по 75 тыс. рублей. Труженикам тыла положена выплата в 50 тыс. рублей. Выплаты необходимо провести в апреле - мае 2020 года.

«Произвести в апреле - мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике», - говорится в указе на сайте Кремля. Правительству РФ надлежит обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления выплаты.

Впервые о выплатах Владимир Путин сообщил во время визита в Петербург 18 января на памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. «Когда я ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. У нас 75 лет Победы. Поэтому мы окажем помощь, связанную с этой цифрой, это будет оправданно, люди это поймут. Это 75 тыс. рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям и по 50 тыс. рублей - труженикам тыла», - сказал тогда глава государства.

Отметим, Псковская область увеличивает выплату ветеранам до 10 тысяч рублей и обязуется выполнить их в полном объеме. Кроме того, будет оказываться индивидуальная поддержка каждому ветерану ВОВ.