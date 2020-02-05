Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию авторской программы Артема Татаренко и Любови Кузнецовой «Эхо города», которая в эи минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Тема очередного выпуска - капитальный ремонт общественных территорий. Общественное голосование по трем проектам пройдет в интернете с 8 по 24 февраля. Это парк им. Ю. Гагарина» на улице Гущина, территория общего пользования у школы №13 и площадь Ленина.

И второй темой выпуска станет судьба Городского парка культуры и отдыха им.Пушкина в связи с уже получившей резонанс и обсуждение новостью, что театр кукол переедет в «Таблетку».

Если у вас есть мнения относительно уместности\неуместности планируемых ремонтов и предложения относительно того, что там должно быть, и если вам не безразлична судьба театра кукол и «Таблетки», звоните по телефону прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.