Общество

46% иностранных граждан въезжают в Россию через Псковскую область с частной целью

46% иностранных граждан въезжают в Россию через Псковскую область с частной целью. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля.

По его словам, анализ миграционных потоков за последние годы показывает, что наш регион был достаточно привлекателен для иностранных граждан. Так, в 2019 году через пункты пропуска в Псковскую область прибыло на 9180 человек больше, чем в предыдущем году, а выехало на 1,9% больше.

Структура въезда остается неизменной. Основные миграционные потоки - 82% - идут из Прибалтики, 10% - из стран СНГ, из остальных стран ЕС - 6,8%.

46% иностранных граждан въезжают в Псковскую область с частной целью, на втором месте - 28% - с коммерческой целью, порядка 10 - 11% приезжают к нам со служебной и туристической целью.