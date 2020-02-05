Общество

В Пскове прошел круглый стол по садоводству

6 февраля в Пскове прошел круглый стол по обмену опытом с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где более 3 тыс. СНТ, это 2,5 млн садоводов. Мероприятие прошло по инициативе администрации Санкт-Петербурга с участием администрации Псковской области, общественников комиссии по садоводствам, ассоциации садоводов и председателей СНТ, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПРОО «Комиссия по садоводствам».

«У соседей на текущий год господдержка СНТ составила более 300 млн рублей. А за 15 лет сумма поддержки составила 1,63 млрд рублей. Условия хорошие - 50/50. По развитию коллективного садоводства работает целое управление с численностью сотрудников 21 человек», - пояснили в комиссии по садоводствам.





Как отметили в комиссии по садоводствам, в Ленобласти садоводов ценят и любят: большая и разнообразная регулярная господдержка, выставки, ярмарки, День садовода, награждение медалями лучших садоводов. Коллеги заявили, что считают сферу больше социальной, а не производственной, хотя 500 тыс.тонн продукции в статистике, конечно, учитывают. Вводят ФАПы на территории СНТ, проводят книжные аллеи, благотворительные акции, бессмертный полк по улицам СНТ. У них 865 дачных рынков с бесплатным и льготным размещением садоводов, где они платят только 6 руб. за проверку продукции на нитраты.



Общественники отметили, что проблем в Псковской области у садоводов много. По их мнению, новое законодательство, введенное с 1 января 2019 г., не в полной мере соответствует интересам садоводов, большие СНТ целый год пытались набрать кворум без института уполномоченных. Правило о подписи протокола только председателем, без секретаря - допускает возможность злоупотреблений. Проблемы уже подкосили сферу СНТ в регионе.

По вопросу завышенных налогов на земли общего пользования общественниками был приведен пример СНТ «Росинка», где на плечи порядка 30 добросовестных садоводов ложится бремя в 93 тыс.рублей за заросшие с болотиной общие территории. Правила землепользования и застройки также не порадовали садоводов - садоводство в разрешенном землепользовании они не нашли, обещанные изменения до сих пор не внесены. В СНТ, где отмежевали по рекомендации администрации Пскова общие земли, садоводы по-прежнему не могут бесплатно приватизировать свои участки, что им гарантировано федеральным законодательством.

«Коллеги отметили большую роль Общественных советов при муниципальных органах с председателями СНТ: совместного органов власти с СНТ обсуждения проблематики, поиска и реализации решений. То, что сейчас при поддержке Фонда президентских грантов предлагает комиссия по садоводствам, но пока не принято администрациями в Псковской области», - отметили в комиссии.

Начальник управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях указал коллегам, что коллективное садоводства - это качественные продукты, а, значит, - здоровье семей.

«Неживые яблоки на полках супермаркетов - это не то, чем надо кормить наших детей. В Ленобласти на территории СНТ организованы и избирательные участки. Некоторые населенные пункты, как Рощино, например, оживают только с приездом дачников: ежегодно на протяжении полугода 600 тыс. садоводов-любителей улучшают экономику села. СНТ - это "островок стабильности" в наше непростое время. Труженики садоводы в экономике региона и это заслуга органов власти», - резюмировал он.

Начальник профильного комитета Николай Романов заявил, что и в Псковском регионе у губернатора и комитета сельского хозяйства развитие коллективного садоводство в центре внимания. И администрация области готова наращивать господдержку, совместно с коллегами проводить учебу. Николай Романов также отметил, что пока решение по продлению «налоговых каникул» - острая тема последних месяцев - не принято, но рассматривается.

Андрей Лях наградил Николая Романова серебряной почетной медалью, отметив, что начало положено в регионе, как коллективные сады зацветут - и золотая медаль будет. Мероприятие проходило в офисе особой экономической зоны «Моглино». По мнению общественников, вопросы развития коллективного садоводства выходят на качественно-новый уровень.

«Мы очень надеемся, что и псковские власти в этот непростой для псковских садоводов момент повернутся лицом к СНТ, в полной мере осознают огромную ценность коллективного садоводства для региона, его продовольственной безопасности, улучшения здоровья населения, поддержки семейного бюджета, развития сельских территорий, трудового воспитания детей, повышения уровня жизни жителей - как давно это уже понимают в Северной столице нашей Родины», - отметила председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко.