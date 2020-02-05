Общество

Псковское УМВД: Чтобы получить патент на работу, иностранному гражанину потребуется при себе иметь до 14,5 тыс рублей

Каждый шестой иностранный гражданин прибыл в Псковскую область в 2019 году с целью работы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля.

Анализ оформления разрешительных документов говорит, что, начиная с 2016 года, колебаний не происходило. «В 2019 произошел небольшой рост количества оформленных патентов, но это произошло в связи с подготовкой к Ганзе и активными стройками, поэтому рабочая сила была широко востребована», - пояснил Андрей Калинин.

По его словам, чтобы получить патент на работу, иностранному гражанину потребуется при себе иметь от 8 до 14,5 тыс рублей. Именно столько средств требуется на оформление страхового полиса, получение медзаключение об отсутствии инфекционных заболеваний, сертификата о знании русского языка, паспорта и на авансовые платежи.

Максимальное количество патентов на работу в 2019 году выдано гражданам Узбекистана — 49%, Таджикистана — 31%, на третьем месте граждане Украины.

Спрос традиционно был на мужские профессии, поэтому в основном среди трудовых мигрантов приобладают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.