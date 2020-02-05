Общество

Псковский линейный отдел МВД России на транспорте объявляет набор кандидатов в состав Общественного совета

Псковский линейный отдел МВД России на транспорте объявляет набор кандидатов в состав Общественного совета при линейном отделе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в соответствии с пунктом 4 указа президента России № 668 членами общественного совета не могут быть:

лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;

лица, не достигшие возраста 18 лет;

президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

лица, признанные недееспособными на основании решения суда;

лица, имеющие или имевшие судимость;

лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием;

лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу;

лица, неоднократно в течении года, предшествовавшего дню включения в состав общественного совета, подвергавшиеся в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

лица, членство которых в общественном совете ранее было прекращено в связи с нарушением Кодекса этики членов общественных советов.

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций.

В связи с этим Псковский линейный отдел МВД России на транспорте с 7 февраля по 17 февраля (включительно) принимает заявление от граждан, общественных объединений и организаций по кандидатурам для включения в состав Общественного совета.

Желающим вступить в состав Общественного совета Псковского ЛО МВД России на транспорте необходимо прислать по электронной почте: заявление, фото, анкету, согласие на обработку персональных данных, видение программы работы Общественного совета (atulintcev3@mvd.ru).

Телефон для контактов (8112) 75-77-02 (с 09.00 до 17.00).