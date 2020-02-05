Общество

Более 68 тыс иностранных граждан и лиц без гражданства поставлены на миграционный учет в Псковской области в 2019 году

Более 68 тыс иностранных граждан и лиц без гражданства поставлены на миграционный учет в Псковской области в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля.

Из них 34 тысячи человек - 62% - поставлены на учет организациями, оказывающими различные услуги, в том числе гостиницами.

25% иностранных граждан встают на учет с целью туризма, 23% - с частной целью, 18 — с целью работы и 28% - с иными целями, в том числе деловыми и коммерческими.

«Кардиальных изменений в целях въезда на территорию Псковской области за последних три года мы не наблюдаем», - добавил Андрей Калинин.