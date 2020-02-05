Общество

В Псковской области в 2019 году зарегистрировано 180 преступлений, совершенных иностранными гражданами

180 преступлений, совершенных иностранными гражданами, зарегистрировано в Псковской области в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля. Доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, занимает в общей массе зафиксированных в регионе преступлений 2%.

Из 180 преступлений пятая часть приходится на тяжкие и особо тяжкие. «Но данный показатель вдвое меньше уровня 2018 года, когда на долю тяжких и особо тяжких приходилось 42%», - пояснил Андрей Калинин. В основном иностранцы совершали в Псковской области кражи, мошенничества и грабежи. Более 8% - преступления против общественной безопасности. Примерно столько же - преступления в сфере безопасности дорожного движения.

В группе риска находятся граждане республик СНГ. На граждан Украины приходится 60% от всех преступлений, совершенных иностранными гражданами в 2019 году.

В отношении иностранцев в Псковской области в прошлом году совершено 56 уголовных преступлений. В общей массе преступлений, зарегистрированных в псковском регионе, это 0,6%. Чаще всего в отношении иностранцев совершались кражи и мошенничества.