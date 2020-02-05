Общество

Иван Ургант не смог правильно назвать великолучан

Российский телеведущий Иван Ургант не смог правильно произнести название жителей Великих Лук. В эфире телешоу «Вечерний Ургант», которое прошло 6 февраля, с гостьей - российской эстрадной певицей Еленой Ваенгой, Иван Ургант назвал великолучан «великолукцами». После чего предпринял еще одну попытку - произнес «великолуковин» и запнулся.

Источник: группа «Вечерний Ургант», соцсеть «ВКонтакте»

Такие ответы телеведущий дал в рубрике «Мы к вам заехали на час», цель которой - правильно обратиться к населению того или иного населенного пункта России: среди городов были также Анапа, Йошкар-Ола, Братск, Минеральные Воды.