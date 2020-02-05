Общество

Численность иностранных граждан, незаконно находящихся на территории области, достигла минимума за последние пять лет - псковское УМВД

Численность иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Псковской области, достигла минимума за последние пять лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля.

По его словам, в 2019 году сотрудниками управления проведено около 4 тыс. проверочных мероприятий. Основное их число приходилось на жилой сектор и транспортную инфраструктуру, поскольку именно там наиболее часто можно выявить иностранцев, пребывающих на территории страны с нарушением режима пребывания.

За год в регионе зафиксировано свыше 2600 административных правонарушений в этой сфере. Основная масса - 55% - это нарушение правил въезда и режима пребывания на территории РФ. 21% - это нарушения, совершенные принимающей стороной или теми, кто предоставляет данным лицам нежилые помещения и оказывают им иные услуги как гражданами, пребывающим на территории РФ с нарушением режима пребывания.

По словам Андрея Калинина, в период с 2015 по 2017 годы число установленных иностранных граждан, незаконно находящихся на территории страны, в Псковской области ежегодно снижалось, в 2018 году увеличилось, а в 2019 году проходило равномерное снижение. По состоянию на 1 января численность иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, в Псковской области достигла минимума за последние 5 лет.

Судами в 2019 году принято 206 решений об административном выдворении лиц, находящихся на территории страны с нарушением режима пребывания.

В целом подготовлено 461 представление о неразрешении въезда иностранным гражданам на территории страны.