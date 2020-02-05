Общество

В Псковской области 94% загранпаспортов нового поколения делаются через единый портал госуслуг

94% загранпаспортов нового поколения в Псковской области делаются через единый портал госуслуг. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель на пресс-конференции 7 февраля заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Галина Кисс.

Она напомнила, что портал госуслуг функционирует с 2010 года, а с 2013 года к оказанию госуслуг подключился Многофункциональный центр.

«По линии МФЦ самой востребованной услугой является выдача и замена внутренних паспортов. Со стороны МФЦ в этом вопросе оказывается большая поддержка - почти 50% заявлений на внутренние паспорта подается через МФЦ», - пояснила Галина Кисс. Между тем, загранпаспорта через МФЦ выдаются на данный момент только старого образца.

Что касается загранпаспортов нового образца, 94% заявлений на их оформление принимаются через единый портал госуслуг. Это самая популярная услуга, оказываемая через портал госуслуг по линии управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

«36% таких заявлений принято на оформление загранпаспорта нового поколения - это по-прежнему самая востребованная услуга УВМ УМВД России по Псковской области на портале. 26% в общей массе госуслуг, оказываемых управлением при помощи единого портала, занимает услуга по регистрационному учету граждан, 20% - оформление загранпаспорта старого образца, 12% - подача заявлений в электроном виде на замену внутреннего паспорта. Адресно справочная работа и выдача приглашений на въезд занимают в общей массе госуслуг, оказываемых через единый портал, по 3 и 2%», - пояснила Галина Кисс.

В целом, по ее словам, на единый портал госуслуг поступило в 2019 году на 7% меньше заявлений на услуги по получению паспортов, чем в 2018 году.

«Наибольший всплеск приема заявлений через единый портал госуслуг был в 2013 году, когда у людей, видимо, было более высокое благосостояние и хороший курс валют. Потом наблюдался спад. Самый провальный год для единого портала госуслуг был 2016-й. 2018 год прошел на уровне 2012-го, а в 2019 году на единый портал принято на на 7% меньше заявлений, чем в 2018 году - 34 тысяч», - заключила Галина Кисс.

Добавим, в 2019 году в Псковской области оформлено 8217 загранпаспортов старого образца и 7248 паспортов нового поколения.

«Единый портал госуслуг - такой продукт времени, который из нашей жизни не уберешь, и его надо отнести к желаемым результатам для граждан. Часто слышишь, что люди не хотят стоять в очередях, а хотят получать услугу в более удобном виде. А ничего более удобного, чем подавать документы на получение справок или выдачу паспортов, не отходя от компьютера, нет», - отметила она.