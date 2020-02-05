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Общество

В Псковской области участились случаи подачи заявлений об ограничении выезда несовершеннолетних из РФ

07.02.2020 13:20|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области участились случаи подачи заявлений законными представителями об ограничении выезда несовершеннолетних за пределы РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель на пресс-конференции 7 февраля заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Галина Кисс.

«Это не госуслуга, которую мы оказываем. Мы всего-лишь являемся "контролерами" информационного ресурса таких заявлений, - пояснила она. - Мы часто сталкиваемся с тем, что один из законных представителей несовершеннолетних злоупотребляет своими правами, забывая, что речь идет не о его бывшей жене или бывшем муже, а о ребенке». И в результате ребенок потом до 18 лет не может выехать за границу ни с бабушкой, ни со вторым законным представителем, ни с учителем на какой-нибудь турнир, констатировала Галина Кисс.

Самое страшное в этой истории, по ее мнению, - что разрешить такие конфликты можно только в суде. «Носить к нам заявления и забирать их бесконечно не предусмотрено законом. Принес заявление, мы его зафиксировали и направили дальше на исполнение в соответствующие органы», - отметила заместитель начальника управления.

«Таких случаев не так много, но каждый выливается нам в большие переживания. Это конфликт между когда-то близкими людьми, от которого страдает, прежде всего, ребенок», - заключила она.

Источник: Псковская Лента Новостей
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