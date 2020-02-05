Общество

ТРК «Акваполис» приглашает провести выходные весело и незабываемо

ТРК «Акваполис» в Пскове приглашает провести выходные весело и незабываемо. Ведь всегда приятно совмещать шоппинг и веселые развлечения.



Дайджест развлечений ТРК «Акваполис» на новые выходные:

7 февраля

В ресторане «Инжир» выступит саксофонист Георгий Баландин

Начало в 21.00

Вход свободный. Резерв - Тел. 20-19-00

8 февраля

«Игродром» - мастер-класс «Любящие сердца» ко Дню Святого Валентина

Начало в 14.00

Вход свободный





8 февраля

В ресторане «Инжир» выступит певица Джана

Начало в 21.00

Вход свободный. Резерв - Тел. 20-19-00

В центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоится поролоновое шоу и выступление артистов.

Старт в 15.00

Вход свободный.

9 февраля

ресторан «Инжир» - детская анимация с любимым персонажем Скай. В программе - анимация, аквагрим и мастер-класс «Магнитики». Начало в 14.00. Вход свободный

9 февраля



фреш-маркет «Корзинка» - мастер-класс по изготовлению сыра «Моцарелла» в домашних условиях.



Начало в 15.00.

Вход свободный

Не забудьте выбрать понравившийся фильм и сходить в кино, а лучший отдых, по традиции, для детей и взрослых в аквапарке