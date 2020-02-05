ТРК «Акваполис» приглашает провести выходные весело и незабываемо

ТРК «Акваполис» в Пскове приглашает провести выходные весело и незабываемо. Ведь всегда приятно совмещать шоппинг и веселые развлечения.
Дайджест развлечений ТРК «Акваполис» на новые выходные:
7 февраля
В ресторане «Инжир» выступит саксофонист Георгий Баландин
Начало в 21.00
Вход свободный. Резерв - Тел. 20-19-00
8 февраля
«Игродром» - мастер-класс «Любящие сердца» ко Дню Святого Валентина
Начало в 14.00
Вход свободный
8 февраля
В ресторане «Инжир» выступит певица Джана
Начало в 21.00
Вход свободный. Резерв - Тел. 20-19-00
В центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоится поролоновое шоу и выступление артистов.
Старт в 15.00
Вход свободный.
9 февраля
ресторан «Инжир» - детская анимация с любимым персонажем Скай. В программе - анимация, аквагрим и мастер-класс «Магнитики». Начало в 14.00. Вход свободный
9 февраля
фреш-маркет «Корзинка» - мастер-класс по изготовлению сыра «Моцарелла» в домашних условиях.
Начало в 15.00.
Вход свободный
Не забудьте выбрать понравившийся фильм и сходить в кино, а лучший отдых, по традиции, для детей и взрослых в аквапарке