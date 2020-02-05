Общество

Псковская транспортная прокуратура передала бесхозную икону в собственность РФ

Псковской транспортной прокуратурой в ходе проверки организации учета и хранения вещественных доказательств по уголовным делам, числящимся за Псковским ЛО МВД России на транспорте, выявлена икона «Избранные святые», ранее изъятая в качестве вещественного доказательства по уголовному делу и невостребованная собственником после вынесения постановления о прекращении уголовного дела.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской транспортной прокуратуре, в связи с тем, что собственника данной иконы органом внутренних дел установить не удалось, транспортным прокурором в Псковский городской суд направлено заявление признании указанного движимого имущества бесхозяйным и обращении его в собственность Российской Федерации.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, передача указанного имущества в управление министерства культуры по Северо-Западному федеральному округу контролируется.