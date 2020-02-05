Общество

5130 иностранцев живут в Псковской области по разрешению на временное проживание и виду на жительство

5130 иностранных граждан живут в Псковской области по разрешениям на временное проживание и виду на жительство. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля.

«В текущем году мы приняли к рассмотрению 1425 решений о выдаче разрешений на временное проживание и по видам на жительство - 575 решений», - отметил он, напомнив, что «в текущем году существенно упростилось миграционное законодательство в части срока пребывания лиц, проживающих по виду на жительство, а также упростился порядок приема документов для лиц, которые хотят получить разрешение на временное проживание и вид на жительство».

Основную массу среди граждан, пребывающих на территории Псковской области по разрешениям на временное проживание и виду на жительство, составляют граждане Украины (19% проживают по разрешениям на временное проживание и 15% - по виду на жительство), граждане Узбекистана (22 и 11%), Молдовы (10 и 4%), Таджикистана (16 и 8%), Армении (7 и 7%), Латвии (3 и 7%) и граждане Белоруссии.

В основном данная категория иностранных граждан проживает в Пскове, Великих Луках, Псковском, Великолукском, Островском, Печорском, Невельском и Себежском районах.