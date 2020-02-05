Общество

В Псковской области набирают популярность пакетные предложения «Ростелекома»

Абоненты, сделавшие выбор в пользу пакетных предложений «Ростелекома», могут сэкономить до 33% от базовых цен на услуги и сервисы, которые входят в тариф. Неудивительно, что спрос на такие предложения в Псковской области за полгода вырос в два раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе оператора.

Выгодные пакеты объединяют основные услуги («Wink Интерактивное ТВ», доступ в интернет) и мобильную связь. При этом все звонки для абонентов мобильной связи «Ростелекома» бесплатны внутри сети по всей России. Важно отметить, что в сеть входят не только мобильные номера, но и стационарные городские.

Так, пакетное предложение «Для спокойствия» создано для обеспечения комфорта и безопасности жилья. Сюда включены услуга «Видеонаблюдение» и домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с. Стоимость - 670 рублей в месяц.

Жители нашего региона также могут воспользоваться эксклюзивным тарифным пакетом «Для впечатлений акция». Он включает в себя домашний интернет со скоростью до 200 Мбит/c, 125 каналов «Wink Интерактивное ТВ» и 4 Гб мобильного интернет-трафика, а также специальное оборудование - ТВ-приставку и WiFi-роутер, обеспечивающий высокую скорость беспроводного соединения. Все это - за 699 рублей в месяц.

Добавим, что на сегодняшний день «Ростелеком» обеспечил более 50 000 квартир в Псковской области возможностью подключиться к услугам качественно нового уровня по технологии PON (Passive optical network - технология пассивных оптических сетей).

Это позволяет подключать на одно абонентское устройство сразу несколько услуг: телевидение, телефонию и доступ в интернет. Кроме того, архитектура PON позволяет наращивать количество узлов сети и пропускную способность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.

Узнать подробнее об услугах связи и оставить заявку можно на сайте RT.RU, и по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома» и Теле2.