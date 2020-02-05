Общество

1066 человек прибыло в Псковскую область в 2019 году в рамках госпрограммы переселения соотечественников

1066 соотечественников прибыло в Псковскую область в 2019 году в рамках госпрограммы переселения соотечественников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля.

«1066 соотечественников прибыло в Псковскую область в 2019 году при планируемой численности 950 человек. В том числе 540 участников госпрограммы и 526 членов их семей. Из них 590 мужчин и 476 женщин», - отметил он.

796 из общей массы соотечественников - 74% - трудоспособного возраста. Кроме того, в рамках госпрограммы в Псковскую область переселилось 11 многодетных семей.

Наиболее востребована госпрограмма у граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Армении, Украины, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и Латвии.

169 человек имеют высшее образование, 2 - неполное высшее, 189 - среднее профессиональное, у 47 пройдена профподготовка. Кроме того среди переселенцев 58 студентов, полное общее образование у 65 человек, основное общее - у 10.

«К сожалению, имеют место 118 случев отказа в участии в госпрограмме. Они были связаны с предоставлением ложных сведений, неподтверждением квалификации и другими причинами», - заключил Андрей Калинин.