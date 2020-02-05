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Общество

В Госдуме намерены ужесточить закон о ложных сообщениях про теракты

07.02.2020 13:47|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы планируют скорректировать статью 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на первого зампреда парламентского комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

Накануне «Фонтанка» сообщила, что полиция отпустила 26-летнего жителя Санкт-Петербурга, задержанного за 11 ложных сообщений о терактах. Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, поскольку наказание, согласно законодательству, следует только за «сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях». В свою очередь задержанный сообщал о взрывах, которые якобы уже произошли.

По мнению Лысакова, с помощью такой «словесной эквилибристики» правонарушители получают возможность уйти от заслуженного наказания.

«Прокуратура допустила подход формальный, то есть следовала букве закона, но не духу. Чтобы это не стало тиражированным прецедентом необходимо скорректировать закон в этой части. Допускаю, что надо провести лингвистически-правовую экспертизу текста дополнительно и подумать о том, чтобы законодательно исключить возможность ухода от уголовной ответственности», — сказал депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей
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