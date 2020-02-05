Общество

Учреждения культуры Псковского района примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам 2020 года

6 февраля в администрации Псковского района состоялось совещание клубных работников Псковского районного Центра культуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, на совещании были рассмотрены вопросы перехода работников культуры Псковского района на систему эффективного контракта. Кроме этого, все присутствующие были проинформированы о переходе в 2020 году на электронные трудовые книжки, и, в связи с этим, был обсужден план действий по переходу на новую форму трудовых взаимоотношений.

Следующим пунктом рабочей встречи был вопрос планирования и организации торжественных мероприятий, посвященных памятным юбилейным датам 2020 года: 20-летие подвига воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения, 20-летие подвига десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, а также 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Все без исключения обособленные учреждения культуры Псковского района будут задействованы в данных мероприятиях и примут участие в районных торжествах.