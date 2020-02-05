Общество

Число лиц, получивших российское гражданство в Псковской области, за год увеличилось на 23%

В 2019 году за получением российского гражданства в УВМ УМВД России по Псковской области обратилось на 23% больше граждан, чем в 2018 - 1895 человек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника управления Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля.

«Увеличилось на 23% количество иностранцев, которые получили гражданство в упрощенном порядке, на 7% - число граждан, получивших гражданство в соответствии с международными соглашениями. На 50% увеличилось число граждан, получивших гражданство в результате восстановления в упрощенном порядке. На 86% уменьшились обращения в отношении детей, которым оформлено гражданство по рождению», - пояснил Андрей Калинин.

Наблюдаемый рост оформления гражданства, по его словам, связан с изменениями в порядке приема заявлений на гражданство. В упрощенном порядке гражданство приобрели 182 человека, в том числе ранее проживающие в ЛНР и ДНР.

Основную массу иностранных граждан, получивших в 2020 году гражданство через УВМ УМВД России по Псковской области, 25% - граждане Украины и 20% - Таджикистана.