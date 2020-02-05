Общество

УМВД: Понятие «резиновая квартира» в Псковской области изжило себя

Понятие «резиновая квартира» в Псковской области изжило себя. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на пресс-конференции 7 февраля.

В сферу деятельности данного управления входит выявление адресов фиктивной регистрации и фиктивного миграционного учета. Напомним, данные преступления предусматривают уголовную ответственность по ст. 322.2 и 332.3 УК РФ.

В 2019 году по фиктивной регистрации выявлено 50 преступлений, по фиктивному миграционному учету - 70. Это явление до сих пор довольно распространено в Псковской области, но не так, как было в 2014 году, когда этот состав преступлений только был введен, пояснил Андрей Калинин.

В настоящее время действует такая система контроля, которая позволяет с учетом имеющихся данных отслеживать адреса фиктивной прописки. «Раньше были адреса, где фиктивно регистрировались 20, 30, 50 человек, а сейчас мы говорим про 1, 2, 3 человек. Поэтому в таком массовом понимании понятие «резиновая квартира» изжило себя», - заключил Андрей Калинин.