Общество

Псковский Молодежный центр информирует о мероприятиях в феврале

В Пскове 13 февраля в 17.30 состоится бесплатный семинар для молодых семей о государственных программах, субсидиях и выплатах, актуальных для данной аудитории.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, на семинаре будут освещены такие вопросы, как: материнский капитал, жилье для молодых семей, субсидии для молодых родителей, преимущества декретного отпуска. Семинар проводится для молодых семей, возраст одного из супругов должен быть не более 35 лет.

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16 февраля в Пскове пройдёт традиционный Сретенский бал, посвященный Дню православной молодежи и празднику Сретения Господня. Бал пройдёт при участии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

Репетиции проходят три раза в неделю: по вторникам и четвергам в Доме Причта Троицкого Собора в 18:30, а в воскресенье – в спортивном зале главного корпуса ПсковГУ в 16.00. Организаторы надеяться, что эти встречи и само торжество не только объединят интересы молодых людей, но и подарят новые знания и новых друзей.

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Напомним, пригласительные билеты на Сретенский бал псковичи могут получить в Молодёжном центре в будние дни с 9:30 до 17:30. Количество билетов ограничено.

27 февраля в 17:00 в Псковском городском молодёжном центре состоится встреча со всеми желающими стать волонтёрами учреждения. Волонтёры узнают о деятельности центра и о том, какая именно нужна помощь. Помимо этого, участникам расскажут об онлайн – площадках, на которых можно пройти бесплатное обучение.

Отметим, волонтёром в Молодёжном центре может стать любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Заявку можно подать непосредственно в центре (М. Горького, 15) или в группе ВКонтакте.

27 февраля в 18:00 в Псковском городском молодежном центре состоится заседание Ганзейского клуба. На встрече участники обсудят возможность участия в городском конкурсе молодежных туристических проектов «Навигатор», победители которого смогут претендовать на поездку на Русские ганзейские дни 11-13 июня.

28 февраля в Молодёжном центре пройдут ежегодные «Масленичные вечерки» для детей из социальных учреждений города. Праздник будет состоять из двух частей: дегустации блинов и развлекательной программы с играми и танцами от фольклорного коллектива Пскова.