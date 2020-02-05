Общество

Компании смогут подавать жалобы в налоговую в электронной форме с 30 апреля

Минюст зарегистрировал приказ Федеральной налоговой службы (ФНС), устанавливающий форму и порядок заполнения и представления жалоб в электронной форме со стороны юридических лицам и ИП, сообщается на сайте ФНС в пятницу, пишет «Парламентская газета».

Также этим приказом утверждён порядок направления решений и извещений налоговых органов по жалобам в электронной форме.

«С 30 апреля организации смогут использовать утверждённые форматы при направлении жалоб <…> на ненормативные решения инспекций и действия (бездействие) их должностных лиц в вышестоящие налоговые органы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представленная по телекоммуникационным каналам связи жалоба должна быть подписана усиленной квалификационной электронной подписью и направлена через оператора электронного документооборота.

В ответ налоговая сможет сообщить в электронной форме время и место рассмотрения обращения, информацию о приостановлении или об отказе в исполнения решения инспекции, а также сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и решение по ней.

Отмечается, что это поможет упростить и оптимизировать взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов.