Общество

Состоялось заседание президиумов Общественной организации и Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»

5 февраля в технопарке «Ленполиграфмаш» состоялось расширенное совместное заседание президиумов Общественной организации и Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном «Союзе промышленников и предпринимателей Псковской области», мероприятие провел президент СПП СПб Анатолий Турчак. Псковскую область представил исполнительный директор регионального объединения работодателей Псковской области Максим Адамчук.

В рамках заседания собравшиеся заслушали президента РСПП Александра Шохина. Основными темами его выступления были совершенствование кадровой политики и внесение поправок в Конституцию Российской Федерации.

Также состоялось торжественное подписание нескольких соглашений о сотрудничестве: между Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Союзом промышленников и предпринимателей Вологодской области, а также между Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения.

Кроме того, Анатолий Турчак вручил благодарности Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга за подготовку и проведение прошедших в ноябре 2019 года XXIII Международного форума «Российский промышленник» и XII Петербургского международного инновационного форума.