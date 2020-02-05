Общество

Лидеры витебских, псковских и смоленских профсоюзов подписали программу действий в рамках соглашения о сотрудничестве

Сегодня, 7 февраля, в профсоюзном санатории «Хилово» (Порховский район Псковской области) состоялось подписание программы действий по реализации соглашения о сотрудничестве организаций профсоюзов Витебской (Республика Беларусь), Псковской и Смоленской областей. Свои подписи под документом поставили председатель Витебского областного объединения профсоюзов Иван Возмитель, председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова и председатель Смоленского областного объединения организаций профессиональных союзов Евгений Максименко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном профсоюзе, в рамках программы в текущем году в городе Браслав Витебской области планируется провести совместное заседание президиумов профобъединений с повесткой дня «О практике работы по реализации норм коллективных договоров, направленных на расширение гарантий трудящихся», провести очередную международную спартакиаду среди членов президиумов профобъединений, участвующих в реализации Соглашения. Также в программе — участие представителей профобъединений в отчетно-выборных конференциях партнеров, обмен информационными и справочными материалам, опытом работы по различным направлениям профсоюзной деятельности, участие представителей сторон сотрудничества в международных научно-практических конференциях и семинарах, развитие связей между профсоюзными организациями родственных отраслей Витебской, Псковской и Смоленской областей.

Евгений Максименко и Иван Возмитель поблагодарили принимающую сторону в лице Ульяны Михайловой за насыщенную программу пребывания в Псковской области, за возможность неформального общения, которое позволяет определять дальнейший путь во взаимоотношениях профсоюзных организаций. Гости также отметили отличное состояние санатория «Хилово» и прекрасную работу персонала этого профсоюзного лечебно-профилактического учреждения.