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Студент ВЛГАФК стал лауреатом Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Иван Румянцев стал лауреатом Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, с 4 по 6 февраля в Москве на базе РГУФКСМиТ состоялась XXXI Олимпийская научная сессия молодых учёных и студентов России « Олимпизм. Олимпийское движение. Олимпийские игры (история и современность) » , посвященная 40-летию проведения игр XXII Олимпиады в Москве.

Сессия проходит в целях стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых в области олимпийского движения и отбора участников на 60-ю сессию Международной олимпийской академии.

За звание лучшего боролись 34 участника из 17 регионов России. От ВЛГАФК участие принял студент 1 курса Иван Румянцев с докладом « Герои первых Российских Олимпиад: судьба Н.П.Гладильщикова » (научный руководитель - доцент, кандидат исторических наук Дмитрий Белюков).

Иван Румянцев занял 6 место и удостоен звания лауреата.