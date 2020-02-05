Общество

Запасы медицинских масок снизились, но ажиотаж в аптеках наблюдается не везде - ФАС

Федеральная антимонопольная служба отмечает сокращение запасов медицинских масок у оптовиков из-за возросшего спроса на них, но ажиотаж в аптеках наблюдается не во всех регионах, заявили в пресс-службе ФАС.

«Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей связанные с резко возросшим спросом на продукцию», - говорится в сообщении службы.

«Следует отметить, что не во всех субъектах РФ представители аптечных сетей отмечают ажиотажный спрос на маски», - отметили там.

Между тем конкретных показателей снижения запасов масок в сообщении ФАС не приводится.

Ранее в пятницу в пресс-службе ФАС со ссылкой на замруководителя службы Андрея Цариковского сообщили, что антимонопольное ведомство продолжает внимательно мониторить ситуацию с ценами на медицинские маски.

«В случае если мы выявим злоупотребления доминирующим положением со стороны крупных производителей или оптовиков, а также сговоры и картели, нами будут применены все меры антимонопольного реагирования, в том числе и очень жёсткие наказания за картель», - сказал он.

По его данным, ФАС вместе с Росздравнадзором был проведён оперативный мониторинг цен на медицинские маски в регионах России. «Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2 -2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз», - сказал он.

Цены на медицинские маски подняли не только аптеки. Существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене. «На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трёхслойные маски в 10 раз», - уточнил он.

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассмотрит в пятницу вопрос о выявлении аптечных сетей, завышающих цены на свою продукцию.

Президент РФ Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.