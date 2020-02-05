Общество

В псковской Академии ФСИН наградили сотрудников за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности

В образовательной организации состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российской науки, с участием руководства, сотрудников и курсантов Псковского филиала академии.

– Наука неразрывно связана с образованием, поэтому в этот день чествуют не только ученых, но и всех тех, кто помогает найти свое место в науке молодежи – преподавателей, которые руководят исследованиями курсантов, – сказал начальник Псковского филиала академии Дмитрий Панарин и поздравил коллектив вуза с праздником.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, сотрудники, ставшие победителями и призерами смотра-конкурса среди кафедр на лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов и студентов в 2019 году, были отмечены дипломами образовательной организации.

Победителями в номинациях стали: «Лучший научный руководитель курсантов и студентов» – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ольга Михайлова, «Лучший руководитель научного кружка» – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Сергей Шатов, «Лучшая кафедра по организации научно-исследовательской работы курсантов и студентов» – кафедра уголовно-правовых дисциплин.

За большой личный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности вуза ряду сотрудников объявлена благодарность. Награждены команды, ставшие победителем и призерами интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?», а также лучший игрок – преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Кирилл Романов.

Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня российской науки завершилось концертом детского духового оркестра «Геликон» под руководством художественного руководителя Александра Роора, с которым образовательную организацию связывает долгая дружба и плодотворное сотрудничество.