Общество

Активист «Убитых дорог» объяснил причины появления фото чиновников на ограждении во дворе на Юбилейной

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков объяснил причины, которыми руководствовались общественники, когда развешивали фото псковских чиновников на ограждении во дворе на улице Юбилейной, 60.

«Мы видим, что городские власти нам рассказывают, что «мы все делаем для пешеходов», а как это на самом деле, мы видим: устраняются пешеходные переходы, в том числе востребованные, и людям приходится идти несколько сотен метров, чтобы перейти через дорогу», - пояснил общественник. Хороших, интересных пешеходных улиц, по словам Николая Мелькова, тоже в Пскове в последнее время не появляется, кроме улицы Пушкина и обновленной набережной Великой. При этом Николай Мельков отметил, что эти объекты сделаны, но «для галочки» - объектов притяжения там не создано.

«Получается, на словах говорят, что мы делаем город хорошим, а по факту для пешеходов ничего не делается», - подытожил активист «Убитых дорог». Повешенными фотографиями на ограждении, перегородившем проход пешеходам, общественники хотели показать, что чиновники рассказывают, как должно быть, а сами все делают наоборот.

Напомним, разрешение на организацию парковки на улице Юбилейной, 60 арендатору выдал комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. Городская администрация данным вопросом не занималась, пояснил ранее сити-менеджер Александр Братчиков.

Николай Мельков отметил, что у него осталось много вопросов к участникам этой ситуации. Пока он слышал только одну точку зрения - арендатора участка. «Вопрос к комитету, который выделял эту землю. На основании чего и почему именно этот кусок они выставили на торги? И чем они думали, когда все это готовили к торгам?» - перечислил вопросы общественник. Также его волнует, «почему ни один из сотрудников КУГИ не вышел на место и не посмотрел, что там вообще, прежде чем подписывать договор». Николай Мельков считает парадоксом тот факт, что частью муниципального имущества в Пскове распоряжается город, а частью - земельными участками - область (КУГИ).

Напомним, на днях стало известно, что ограждение огораживающее парковку рядом с домом №60 по улице Юбилейной, возведено прямо поперек асфальтированной пешеходной дорожки, которая существует здесь много лет и которой на протяжении всего этого времени активно пользовались местные жители. Теперь по этой дорожке не пройти – она превратилась в тупик. Вчера, 6 февраля, на ограждении появились фотографии чиновников. Как выяснилось, их повесили активисты движения «Убитые дороги».

Ситуация с ограждением попала в сферу внимания руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. По его поручению псковское следственное управление незамедлительно организовало доследственную проверку по факту возможного самоуправства предпринимателя, установившего ограждение.

На данный момент известно, что собственник ограждения убрать одну секцию конструкции, которая располагалась прямо на пешеходной дорожке.