Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России завершились комплексные учения «Итог – 2020»

Итоги учений подвели на заседании штаба с участием руководства и курсантов выпускных курсов образовательной организации.

Напомним, что учения в Псковском филиале стартовали одновременно с Академией ФСИН России 29 января. Ежедневно в течение десяти дней руководство, профессорско-преподавательский состав образовательной организации и практические работники территориальных органов ФСИН России оценивали работу игровых коллективов комплексных учений. Вся полученная информация анализировалась и систематизировалась.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, на итоговом заседании штаба участников комплексных учений начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что игровые коллективы справились с поставленными перед ними задачами.

– Комплексные учения «Итог – 2020» показали, что курсанты готовы к практической деятельности в учреждениях территориальных органов ФСИН России, – сказал Дмитрий Панарин.

Отметим, что всем курсантам выставлены оценки и даны соответствующие дополнительные рекомендации.