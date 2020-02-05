Общество

Реализацию совместных проектов обсудили Михаил Ведерников и Николай Токарев

В Москве накануне состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева, на которой стороны рассмотрели актуальные вопросы реализации совместных проектов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в частности, речь зашла о создании в Великих Луках детского технопарка «Кванториум». Ранее по договоренности главы региона с руководством компании восьмиэтажное здание площадью более 6 тыс кв метров, принадлежавшее «Транснефти», было передано в муниципальную собственность.

В ходе обсуждения между Михаилом Ведерниковым и Николаем Токаревым достигнута окончательная договоренность о совместном участии в приведении в порядок всего здания. Средства на приобретение необходимого для организации детского технопарка оборудования, обратил внимание губернатор, будут выделены области в рамках национального проекта «Образование».

Говоря о реализации проекта, глава региона подчеркнул, что помимо детского технопарка на площадях выделенного здания сможет разместиться целый ряд бюджетных и социально ориентированных учреждений. Ожидается, что «Кванториум» займет первые два этажа, на других будут работать городское управление образования, филиал центра непрерывного повышения квалификации и аттестации педагогических работников Псковской области, центр цифрового образования «IT-куб», ресурсный центр развития добровольчества, проектный офис «Команда — 2018», молодежный лофт, комнаты ВВПОД «Юнармия».

Таким образом, в Великих Луках будет создан единый молодежный культурно-образовательный центр, нацеленный на комплексную поддержку инициативной молодежи, помощь в реализации проектов, развитие творческого потенциала и профессиональных навыков подрастающего поколения. Причем, центр будет обслуживать не только жителей Великих Лук, но и всей южной зоны региона.

Еще один совместный проект — возведение выставочного центра в музее-заповеднике «Изборск» — структурном подразделении Псково — Изборского объединенного музея-заповедника. По задумке проектировщиков, современные выставочные пространства будут расположены за фасадом традиционной для Изборска жилой усадьбы и гармонично впишутся в историческую застройку.

Участники встречи обсудили ход строительных работ на объекте. В настоящее время завершен демонтаж старых зданий, проведена планировка участка, а также закончены бетонные работы. Представители подрядной организации приступили к возведению стен. Тем не менее, наблюдается отставание от графика. В связи с этим Михаил Ведерников поручил своему вице-губернатору Василию Осипову осуществлять персональный контроль за ходом работ, оказывать необходимое содействие в их проведении.

В завершении разговора глава региона поблагодарил руководство компании за конструктивное, планомерное сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе за поддержку в организации и проведении выставки промышленников Форума приграничного сотрудничества, который прошел в прошлом году в рамках Ганзейских дней Нового времени. «Транснефть» — наш давний и надежный партнер. Рассчитываем на сохранение и развитие нашего двустороннего взаимодействия», — заключил Михаил Ведерников. Со своей стороны Николай Токарев подтвердил готовность продолжать конструктивную совместную работу.