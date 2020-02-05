Общество

В Пскове определены победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Пскове завершился 4-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). По итогам трех конкурсных дней из 150-ти участников определены победители в 14-ти компетенциях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Все триумфаторы чемпионата были награждены дипломами и медалями. Отметим, что большинство ребят, занявших первые места, обучаются в псковских образовательных учреждениях. Со списком победителей чемпионата можно ознакомиться здесь.

Как рассказала руководитель регионального координационного центра Движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Псковской области Ольга Божкова, все соревнования регионального этапа проходили с соблюдением стандартов Worldskills.

«В рамках испытаний чемпионата во всех компетенциях конкурсанты решали конкретные профессиональные задачи в соответствии с установленными правилами. Исполнению всех обязательств конкурса во многом поспособствовало обеспечение современным оборудованием учебных мастерских образовательных учреждений региона», — отметила Ольга Божкова. Например, благодаря оснащению мастерских Псковского политехнического колледжа, на региональном чемпионате появилась новая компетенция — «Производство мебели». Теперь псковичи также смогут качественно готовиться к отборочным турам, полноценно проходить все соревновательные модули.

Отметим, что победители регионального этапа примут участие в отборочных этапах, которые в апреле 2020 года пройдут во Владивостоке, Перми, Красноярске, Тюмени, Ярославле и Великом Новгороде. Если они преодолеют очередные профессиональные испытания, то станут участниками финала национального чемпионата Worldskills Russia в Кемеровской области.

Напомним, в 2019 году по национальному проекту «Образование» были оборудованы учебные мастерские Псковского политехнического колледжа. На эти цели были направлено более 23 млн рублей средств федерального бюджета. Кроме того, произведена модернизация учебных мастерских Великолукского медицинского колледжа и Опочецкого педагогического колледжа.