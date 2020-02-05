Общество

Председатель облизбиркома Игорь Сопов совершил ряд поездок в районы для знакомства с Территориальными избирательными комиссиями

После избрания на должность председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, была озвучена одна из важных задач — знакомство и выстраивание активных рабочих взаимоотношений облизбиркома Территориальными избирательными комиссиями. Для осуществления данной задачи Игорь Сопов совершил целый ряд рабочих поездок в районы для знакомства с руководителями муниципалитетов, членами ТИК, системными администраторами ГАС «Выборы» и председателями Молодёжных избирательных комиссий.

За прошедшую неделю были совершены рабочие поездки в Пушкиногорский, Новоржеский, Локнянский, Красногородский, Дновский, Дедовический, Пустошкинский, Новосокольнический, Куньинский, Усвятский, Плюсский, Стругокрасненский районы Псковской области.

На встрече членами Территориальных избирательных комиссий обсуждались рабочие вопросы регистрации ТИК как юридических лиц. В связи с изменением правового статуса избирательные комиссии будут работать на постоянной основе, появится период работы во вне выборное время. Также расширятся возможности для повышения профессионального уровня членов и Территориальных и Участковых избирательных комиссий. Работа в межвыборный период позволит больше времени уделять формированию кадрового резерва комиссии, в том числе из молодых людей, членов Молодёжных избирательных комиссий.

Отдельной темой для обсуждения стала тема кадрового резерва избирательных комиссий и формирование составов Молодёжных избирательных комиссий. Отсутствие учебных заведений в районных центрах вынуждает молодых людей покидать пределы районов. Этот факт осложняет работу ТИК по формированию Молодёжных избирательных комиссий. Несмотря на существующие трудности, председателями и членами ТИК ведётся активная работа - они стараются привлечь и заинтересовать молодых людей, работают со школьниками старших классов. На встречах уже неоднократно отмечалась важность работы с молодёжью с точки зрения воспитания активной гражданской позиции и формирования кадрового резерва Территориальных и Участковых избирательных комиссий. Школьников и молодых людей, проживающих в районах, необходимо знакомить с избирательной системой Российской Федерации и Псковской области через образовательные проекты — олимпиады, электоральные диктанты, научные конференции, через игровые формы — выборные квесты, молодёжные форумы. Это повысит правовую грамотность подрастающего поколения и позволит комиссиям формировать кадровый резерв.

Важно отметить, что в рамках поездки состоялись встречи председателя ИКПО с руководителями районов. Во время встреч с главами муниципалитетов обсудили работу с Территориальными избирательными комиссиями - организация и проведение выборов любого уровня требует планомерной, целенаправленной и слаженной работы всех участников избирательного процесса, в том числе и чёткого взаимодействия избирательных комиссий с органами местного самоуправления. Избирательная комиссия Псковской области в очередной раз выражает благодарность руководителям районов, которые ответственно и с пониманием относятся к работе Территориальных комиссий и оказывают им поддержку.