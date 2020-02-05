Общество

Путин и Лукашенко сыграли за одну команду в хоккей

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в составе одной команды в товарищеском хоккейном матче. Игра состоялась в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне 7 февраля, пишут «Известия».

Путин играл в хоккейном свитере с российским флагом и надписью «Тигры» под номером 11, Лукашенко — в форме национальной сборной под номером 01. Противники вышли на лед в свитерах с надписью «Медведи».

На табло команды были обозначены как «Белые» и «Синие», оба президента играли за первую. Продолжительность игровых периодов была сокращена до 10 минут.

Также в матче принял участие сын белорусского лидера Николай, он вышел на лед под номером 35. Позднее в «Галактике» появился замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, он ждал президентов возле скамейки запасных, куда лидеры отправились во втором периоде. Во время отдыха они коротко переговорили.

Игра закончилась победой «Белых», однако с каким счетом, точно неизвестно. Так, ТАСС пишет, что матч завершился со счетом 9:2, а БелТА — 13:4.

Ранее в этот день Путин и Лукашенко провели рабочий завтрак. Белорусский лидер удивился, что в Сочи «снега море», а российский президент позднее предложил ему попробовать «кашку» на воде.