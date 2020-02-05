Общество

«Акценты» Донецкого: Перекройка карты, отмена проездных и художник преткновения Васильев

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Станет ли Псков райцентром? В стране запущена очередная дискуссия об укрупнении регионов.

Прощай, проездной! С 1 апреля «Псковпассажиравтотранс» отменяет бумажные проездные билеты.

Мемориальные распри. Юбилей Валентина Васильева заставил вспомнить о проблеме увековечения его памяти.

Пока в мире лютует сеющий панику коронавирус, а президент Америки Трамп издевается над демократами, неудачно пытавшимися его «отимпичить» (да, появился в русском языке такой новый глагол), в России вновь озадачились прожектами по укрупнению регионов. Поводом к дискуссии в СМИ послужила встреча 4 февраля двух глав субъектов – губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и руководителя Ленинградской области Александра Дрозденко, которые, как было заявлено, обсудили «формирование интеграционного плана двух соседних регионов». И хотя слово «интеграция» вовсе не предполагает обязательное жесткое «слияние и поглощение» одного региона другим, многие эксперты всерьез заговорили об очередном укрупнении регионов. В случае Санкт-Петербурга и Ленобласти, правда, не очень понятно, кто кого будет «поглощать»: город – территорию, или наоборот. «Поглощать», понятно, в политическом, административном смысле, а не в географическом.

Тут следует напомнить, что тема укрупнения регионов и создания агломераций возникает в российском политикуме как минимум раз в пять лет.

В последний раз, напомню, эта дискуссия велась в 2016-м году – тогда речь в первую очередь шла о слиянии столиц с окружающими их регионами - Москвы с Мособластью и Петербурга с Ленобластью. Дескать, пора привести Россию к типичной для многих государств норме, когда столица не выделяется в качестве города, а столичный регион представляет собой как бы одно образование, одну столичную агломерацию. Застрельщицей дискуссии тогда стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предлагавшая не ограничиваться только столицами, а провести масштабную реформу, «отбраковав» экономически слабые регионы.

Я порылся в интернете и отыскал ее высказывание от 27 апреля 2016 года, цитирую: «Я сторонник перекройки карты. Есть субъекты Федерации, которые точно нежизнеспособны в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы. Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования».

Собственно, в этой фразе Валентины Матвиенко выражены доводы всех былых и нынешних «укрупнителей»: дотационные и нерентабельные регионы должны войти в регионы-доноры и тем самым «подтянуться», поправив общую статистику социально-экономических показателей. Как бы по умолчанию предполагается, что «принимающий» регион будет инвестировать в отсталые райцентры. И у этой позиции довольно много сторонников – от известных экономистов до простых обывателей, почему-то верящих, что вхождение слабого субъекта (например, Псковской области) в состав более сильного субъекта (допустим, Ленинградской области) обязательно сулит улучшение ситуации на территории слабого. Откуда эта маниловщина и вечная вера русского человека в чудо?

Что до Псковской области, то всякая новая дискуссия о перекраивании карты всегда вызывает у большинства псковичей чувство стихийного протеста. Что значит ликвидировать заведомо депрессивные, дотационные субъекты? Это еще зачем? И мы сразу же начинаем дружно вспоминать о славной истории Пскова, о тех временах, когда ни Москвы, ни, тем более, Петербурга не существовало даже в проектах, о феномене Псковской вечевой республики, торговавшей с Ганзой, и об утраченной в 1510 году независимости. Кроме исторической и культурной самобытности предъявляем аргумент границы и таможни, мол, - отдайте нам своё, то, что причитается по праву, и мы не будем унизительно клянчить деньги из центра. И вообще, если Псков и «загибается», то исключительно из-за чрезмерной централизации и несправедливого федерального устройства.

Самое удивительное, что все эти многолетние дискуссии, как за слияние и поглощение слабых сильными, так и против, на самом деле не имеют никакого смысла, и возникают, по-видимому, как отрыжка имитации бурной деятельности. Потому что если наш верховный правитель действительно решит перекроить карту и сделать Псков заштатным уездным городишкой, то никакие дискуссии и даже массовые протесты не помогут.

Такова уж сформированная в стране политическая система. И все, как чиновники, так и депутаты, это прекрасно понимают, и сообща сольются в экстазе, присягнув на верность этому решению. Уж в этом сомневаться не приходится. Вспомним злополучную пенсионную реформу – ведь всё ровно так и было: 90% вверенного электората против, а вся вертикаль, от президента до последнего мелкого чиновника, – за.

Поэтому что остается конкретно псковичам? Наблюдать и молиться. Постоянные информационные вбросы об укрупнении регионов ведь не совсем ерунда. Для какой-то цели это регулярно делается. Для чего-то общественное мнение зондируется и зомбируется. Значит, ничего исключать нельзя: в принципе, укрупнение возможно. И, учитывая плачевную демографическую ситуацию, эта возможность уже не выглядит какой-то фантастикой от братьев Стругацких.

Странные и не очень радостные новости пришли к псковичам на этой неделе из комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Во вторник 4 февраля председатель комитета Борис Елкин заявил на пресс-конференции, что к 1 апреля в Пскове планируется ввести так называемые транспортные пластиковые карты. Привычные всем бумажные проездные билеты полностью отменяются. Это единственное, что более-менее понятно. «Халява» кончилась, если иметь в виду под «халявой» возможность пересаживаться с автобуса на автобус в процессе передвижения из точки А в точку Б и вероятность передачи бумажного проездного билета другому члену семьи – мужу, жене или детям.

С новой пластиковой картой эти номера уже не пройдут. Платить придется за каждую поездку, а карту пополнять.

При этом оплата наличными возрастет, то есть будет выше, чем по карте. Два месяца назад господин Елкин уже пояснял, что пластиковая карта будет индивидуальной, привязанной лично к человеку, ее нельзя будет передать кому-нибудь как бумажный проездной. Как это будет осуществлено на практике, лично мне не очень понятно. Баланс карты якобы можно будет отслеживать он-лайн, а все нововведения нужны предприятию для того, чтобы контролировать пассажиропотоки, цитирую: «Мы будем знать, во сколько человек вошел в общественный транспорт, сколько человек в автобусе».

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По факту с 1 апреля у нас в городе произойдет резкое повышение цен за проезд на общественном транспорте. Самые бедные люди города, вынужденные пользоваться автобусами «Псковпассажиравтотранса», глубоко задумаются – ехать им на автобусе или пройтись пешком?

Теперь в автопарке будут узнавать, сколько человек едет в автобусах по транспортным картам. Но это ведь только в том случае, если оные транспортные карты будут у 100% пассажиров. А как же те, кто собирается ехать без карт? За наличные деньги? Как их-то собираются считать? И это не только жители, но и гости города, туристы, приезжие из районов.

Ко всем этим анонсированным нововведениям с 10 числа добавится еще одно: «Псковпассажиравтотранс» закрывает три междугородних автобусных маршрута: Псков - Санкт-Петербург; Псков - Витебск и Новоржев - Санкт-Петербург. Как объяснили на предприятии, «из-за низкого пассажиропотока, отсутствия необходимого количества исправных транспортных средств и убыточности маршрутов».

И я завершаю. Как обычно, новостями культуры.

В Центральной городской библиотеке на Конной отметили юбилей выдающегося псковского художника-графика Валентина Васильева, которому 9 февраля исполняется 80 лет. Зрителям показали электронную выставку-презентацию Валентина Васильева «Небеса опирались на снежные плечи Отчизны…» и фильм 1971 года «В краю великих вдохновений», главным героем которого и стал график Васильев. Прокомментировали увиденное на экране вдова художника Людмила Васюрина и автор фильма, искусствовед Игорь Лагунин. Своими воспоминаниями поделились художники Игорь Макеев и Александр Александров.

На фото: Людмила Васюрина, вдова художника

Сам вечер назывался «Валентин Васильев – имя Пскова», и отнюдь не случайно. Дело в том, что многие из собравшихся в читальном зале убеждены, что имя замечательного графика, основателя Детской художественной школы города Пскова, незаслуженно забыто. Более того, несколько лет назад вокруг этого имени разразился настоящий скандал: когда руководство решило присвоить Детской художественной школе фамилию художника Оссовского, который не имел к ее основанию никакого отношения, псковская культурная общественность неожиданно возбудилась и принялась писать открытые письма в различные инстанции.

В результате вопрос о присвоении имени ДХШ, что называется, завис. Коллектив школы по непонятным для почитателей Васильева причинам не желает присвоения учебному заведению фамилии ее основателя, но и фамилией Оссовского, в связи с разразившимся скандалом, ее тоже пока не назвали. В свою очередь общественники, и, в частности, художники, представляющие движение «ПсковАРТ», выступили с инициативой установления мемориальной доски памяти Васильева где-нибудь в городе, например, на здании выставочного зала Союза художников на Ленина, 1 или на здании той же ДХШ на улице Конной.

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Как и ожидалось, на вечере вновь вспыхнула дискуссия: псковичи все-таки не понимают, почему руководство ДХШ продолжает упорствовать в своем желании отдать школе фамилию Оссовского, у которого, царствие ему небесное, имеется аж два персональных именных зала в теперь объединенном Псково-Изборском музее-заповеднике: в Пскове и в Изборске? Какое отношение имеет родившийся на Украине москвич Оссовский к псковской художественной школе, основанной коренным псковичом Васильевым? И кто лоббирует интересы семьи художника Оссовского в нашем регионе? Кому это вообще выгодно?

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий