Общество

Девять представителей Псковской области борются за победу в конкурсе «Лидеры России»

Региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» - для участников из Северо-Западного федерального округа проходит сегодня, 8 февраля, в Санкт-Петербурге. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АНО «Россия - страна возможностей», от Псковской области в региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» прошли 9 человек.

В прошлом году Псковскую область в полуфинале конкурса представляли 4 наших соотечественника. В этом году губернатор Михаил Ведерников призвал жителей области активней участвовать в конкурсе «Лидеры России».

Всего от Северо-Западного федерального округа на конкурс поступило 29 350 заявок. Приглашение в полуфинал получил 331 участник, показавший лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, в том числе от Санкт-Петербурга - 241 человек, от Калининградской области - 22, от Ленинградской области - 13, от Архангельской области - 12, от Вологодской области - 8, от Мурманской области - 8, от Новгородской области - 6, от Республики Карелия - 6 и от Республики Коми - 6.

К участию в церемонии открытия полуфинала приглашены: полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Наблюдательного совета конкурса Валерий Фадеев и генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В течение двух основных дней полуфинала - 8 и 9 февраля - конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры.

Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Всего пройдет 11 полуфиналов. Из них 8 - региональных, а 3 - полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы проходят во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Нижнем Новгороде (ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО) и Москве (ЦФО).

Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашено 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области.

Из 3 399 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.

Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.