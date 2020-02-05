Общество

Что думают псковские дети и их родители о семейной форме обучения?

Министерство просвещения России разработало проект порядка осуществления образовательной деятельности в школах, включающий раздел о переходе на семейное образование, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе прописан порядок перехода на семейное образование с указанием документов, которые необходимо получить родителям или опекунам и предоставить в школу и муниципальным властям. Сама же такая форма обучения не нова - уже более 8 лет российские семьи могут оставить своего ребенка обучаться дома и сами при этом преподавать ему дисциплины. В школе в таком случае дети только берут учебники и проходят аттестацию в установленном порядке.

С каждым годом семейное обучение - иначе его называют «аутскулинг» - в России становится все популярнее. Некоторые родители выбирают эту форму обучения для своих детей, потому что в чем-то не согласны со школьной программой или распределением нагрузки, а некоторые просто хотят больше времени проводить вместе. Согласно исследованию Ассоциации развития семейного образования (АРСО), по итогам учебного года 2018-2019 в нашей стране на домашнем обучении находились более 20 тыс. детей, или примерно 0,13% общего количества школьников.

В Пскове, как оказалось, много приверженцев семейной формы обучения. Почему было принято такое решение, пришлось ли столкнуться с каким-то сложностями, как выстроить образовательную программу дома и что думают сам дети об аутскулинге?

ЦДИ рассказал о трех семьях, которые перевели на семейное обучение своих детей (или вовсе начали с него), и постарался найти ответы на эти вопросы.