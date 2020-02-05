Общество

Росгвардия предупреждает псковичей о важности своевременной уплаты административных штрафов

Не позднее 60 суток со дня вступления постановления по делу о правонарушении в законную силу, совершившее его лицо обязано уплатить административный штраф. Несоблюдение этого требования в соответствии со статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение двукратного штрафа или арест на срок до 15 суток.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, владельцев гражданского оружия привлечение по данной статье является основанием для аннулирования разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия с их последующим изъятием.

Во избежание таких негативных последствий необходимо соблюдать установленные действующим законодательством требования. Получить информацию о неоплаченных административных штрафах в сферах государственного контроля за оборотом оружия, за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью можно по будням по телефону группы исполнения административного законодательства регионального управления Росгвардии: (8112) 73-41-12.