Замминистра обороны Андрей Картаполов прибыл в Псков с рабочим визитом

В Псков, сегодня, 8 февраля, прибыл заместитель Министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Как стало известно Псковской Ленте Новостей, замминистра вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетили площадку реконструкции памятника «Купол», посвященного подвигу воинов 6-й роты. Также стороны намерены обсудить подготовку к памятной дате - 20-летию подвига псковских десантников, оказанию мер поддержки их семьям.
Напомним, в августе 2018 года в Псковской области создан оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты исполнение Указа президента России Владимира Путина.