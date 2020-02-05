Замминистра обороны Андрей Картаполов прибыл в Псков с рабочим визитом

Псковский Росреестр исполнил более 8000 заявлений о предоставлении документов государственного фонда данных

Первый производственный комплекс «Титан-Полимера» будет строить генподрядчик, сотрудничающий с Toyota и Boeing

Собственник ограждения, установленного на Юбилейной, 60 в Пскове, убрал одну секцию и освободил пешеходную дорожку

Студент ВЛГАФК стал лауреатом Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России

Романтика Дня Святого Валентина, концерт Zima band, визит амбассадора и бранч к Дню защитника Отечества: февраль в «Покровском» не будет скучным

Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможного самоуправства при установке забора на Юбилейной, 60 в Пскове

Московское издательство выпустило продолжение последней дилогии псковской писательницы Ольги Шерстобитовой

Лидеры витебских, псковских и смоленских профсоюзов подписали программу действий в рамках соглашения о сотрудничестве

Компании смогут подавать жалобы в налоговую в электронной форме с 30 апреля