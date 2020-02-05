Общество

К полуфиналу конкурса «Лидеры России 2020» в СЗФО допущены шесть представителей Псковской области

У многих участников конкурса «Лидеры России 2020» в СЗФО есть толковые идеи, свои наработки, которые можно и нужно применять в решении приоритетных задач в социальной сфере и экономике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, такое мнение озвучил на церемонии открытия полуфинала полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

«Два первых года существования проекта сформировалась целая плеяда руководителей, для которых конкурс уже стал удачным этапом. Хочу обратиться ко всем руководителям регионов Северо-Запада – отнеситесь внимательно к участникам сегодняшнего полуфинала конкурса «Лидеры России» из своих субъектов. У многих есть толковые идеи, свои наработки, которые можно и нужно применять в решении приоритетных задач в социальной сфере и экономике. Этот потенциал необходимо использовать. Стать победителем конкурса непросто: нужно много и серьезно работать, прежде всего над собой. Конкурс – это соревнование, где каждый хочет победить. Но для всех, кто даже не выйдет в финал, это будет огромный опыт. Это возможность проверить свои силы, профессионализм и личные качества. Я желаю победы каждому из вас, победы в конкурсе и победы над собой. Желаю новых интересных встреч, личностного роста и новых достижений в вашей работе», – сказал он.

Поприветствовал участников полуфинала и губернатор Санкт-Петербурга, наставник конкурса «Лидеры России» Александр Беглов: «Дорогие Лидеры, вы сегодня участники полуфинала, и я вас с этим поздравляю! Вы одни из лучших, вам не безразлична наша страна, поэтому вы и принимаете участие в конкурсе «Лидеры России». У нас с вами есть очень хороший девиз: «Лидерами не рождаются, лидерами становятся». И я вам желаю реализовать этот шанс. Я очень рад, что в нашей стране есть такой конкурс как «Лидеры России». Он проводится по поручению Президента России и дает возможность испытать и проявить себя!».

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что всего в СЗФО на третий сезон конкурса поступило 29 350 заявок. По итогам контрольного тестирования, которое прошло 7 февраля, в полуфинал конкурса от СЗФО вышли 284 человека, в том числе 6 участников от Псковской области:

Елена Бузницкая, ГБПОУ «Псковский политехнический колледж»

Павел Доронин, «AI Today»

Иван Кутто, ООО «Литейная Мануфактура»

Сергей Ледовой, Управление Федерального казначейства по Псковской области

Виталий Рахманов, Управление цифрового развития и связи Администрации Псковской области

Александр Скала, индивидуальный предприниматель

Почти при 30 тысячах заявок из Северо-Западного федерального округа конкурс на место в полуфинале составил более 100 человек. Добиться выхода в очный этап в итоге смогли 284 конкурсанта. Среди участников полуфинала 2 доктора и 37 кандидатов наук – это каждый седьмой участник испытаний. 113 человек – опытные управленцы, проработавшие на руководящих должностях минимум десять лет. Акционеров и собственников 44 человека, директоров – 36. И при этом достаточно и представителей малого бизнеса, и выходцев из науки и образования.

«Состав очень разнообразный и, уверен, способен обеспечить синергию, – отметил Алексей Комиссаров. – Со второго сезона мы дали возможность участия в конкурсе не только россиянам, но и иностранным гражданам. И мы рады, что в полуфинал в СЗФО вышли конкурсантка из Польши Ивона Павлак, гражданин Белоруссии Дмитрий Ревзин и Александр Стариков из Латвии».

Напомним, сегодня, 8 февраля, в Санкт-Петербурге открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для участников из Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Основные дни полуфинала – 8 и 9 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».