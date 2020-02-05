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Михаил Ведерников призвал сконцентрировать внимание на помощи родственникам погибших бойцов 6-й роты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал сконцентрировать внимание на помощи родственникам погибших бойцов 6-й роты в преддверии 20-летия подвига десантников. Об этом глава региона заявил во время заседания организационного комитета по подготовке памятных мероприятий, которое прошло сегодня, 8 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Необходимо взаимодействовать с родственниками, делать все возможное для их поддержки, реализации тех обещаний и обязательств, которые мы на себя взяли. Главной задачей остается в максимально короткие сроки произвести все выплаты семьям погибших десантников», - отметил Михаил Ведерников. В свою очередь председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева доложила, что средства в размере более 6 млн рублей уже доведены до органов соцзащиты региона, непосредственно родственники получат выплаты в течение ближайшей недели. Кроме того, всем оказывается адресная помощь.

Глава региона также заметил в своем вступительном слове, что подготовка к памятной дате в регионе ведется в соответствии с установленными планами.

«Для Пскова и всей страны этот юбилей имеет принципиальное значение. Каждый взрослый житель Псковской области может рассказать, как 20 лет назад на несколько дней была парализована жизнь в городе, когда жители областной столицы собрались у храма Александра Невского - были перекрыты центральные улицы во время траурного шествия. Поэтому мы уделяем особое внимание вопросам подготовки к памятной дате», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что к началу марта планируется завершить ремонтно-строительные работы на памятнике «Купол», а также благоустройство территории вокруг монумента. На данный момент обустроено основание, установлены стропы, а также композиция «Свеча». В ближайшее время будет доставлена и установлена конструкция символического купола. Также рабочие приступят к установке гранитных плит с именами погибших героев и композиции «Выжженная земля».

«Еще один немаловажный вопрос - установка бюстов в память о погибших военнослужащих, которые проживали в Псковской области. В Бежаницах уже открыт бюст гвардии рядового, старшего стрелка, Кавалера Ордена Мужества Алексея Нищенко, до 1 марта планируется их открыть в Пскове, в Великих Луках, Стругах красных и Псковском районе», - заметил Михаил Ведерников и акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на соответствующую организацию мероприятий. Во время своего доклада руководитель администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что помимо установки бюстов героев в 2019 году две улицы областной столицы были названы в честь десантников 6-й роты. В ближайшее время имена героев получат еще 4 улицы Пскова.

«По решению Городской думы будет установлена памятная табличка в честь Героя России, гвардии капитана Романа Соколова на фасаде дома №4А по улице Индустриальной, в котором проживал военнослужащий», - доложил глава администрации Пскова.

Во время заседания организационного также с докладом выступили представители 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Они отметили, что все вопросы взаимодействия с Администрацией Псковской области решаются в рабочем режиме, трудностей в организации мероприятий нет. Активные подготовительные мероприятия ведутся и на территории соединения. В преддверии памятной даты планируется проведение мероприятий с участием родственников погибших десантников в Москве и Чеченской Республике.

Напомним, в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

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6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечиванию их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.