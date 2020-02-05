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Фильм о подвиге псковских десантников в Чечне включат в школьную учебную программу

Документальный фильм, который снимает телеканал «Звезда» о подвиге военнослужащих 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии, погибших в Чечне в 2000 году в неравном бою с боевиками, войдет в школьную учебную программу. Как пишет ТАСС, об этом сегодня, 8 февраля, на заседании оргкомитета по подготовке памятных мероприятий, посвященных годовщине солдатского подвига сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева.

По ее словам, выход фильма планируется к 1 марта. Чиновница уточнила, что фильма также будет использоваться в учреждениях культуры и будет распространен в соцсетях.

«Снимается фильм под рабочим названием «Памяти 6-й роты. Рота, ушедшая в бессмертие». Жанр фильма - документальный с вкраплением художественных зарисовок, со съемками мест, где родились и жили ребята, наши герои», - сказала Малышева.

«Этот фильм будет широко использоваться в учреждениях культуры, образования и в соцсетях. ГТРК «Псков» также снимает фильм, две серии. Выход фильма планируется на канале «Россия-1», «Россия-24» 29 февраля и 1 марта», - добавила она.

Ранее псковские власти сообщали, что съемками документального фильма занимается телеканал «Звезда». «Я попросил, чтобы они сделали таким образом, чтобы он мог использоваться как учебное пособие в учреждениях образования», - сказал губернатор Михаил Ведерников.

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Напомнил, что в июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига. Позже премьер-министр утвердил состав оргкомитета, который возглавил замкомандующего ВДВ Виктор Купчишин.