Общество

Устранить последствия ремонта коллектора на Рижском проспекте призвал пскович

Издевательством над пешеходами назвал активист движения «Убитые дороги» Максим Пушкин последствия ремонта коллектора напротив дома № 57 по Рижскому проспекту, который закончился почти месяц назад. Свои замечания и предложения он озвучил на сайте губернатор60.рф.



Фото здесь и далее - губернатор60.рф, Максим Пушкин

«Рабочие бригады и строительная техника уехала, а территорию в порядок так и не привели. Поврежденные тротуары в ходе ремонта до сих пор не восстановлены. У дома №76 по Рижскому проспекту вообще ликвидировали кусок тротуара от проспекта к улице Шестака. Теперь приходится ходить по проезжей части или по газону. По данным тротуарам невозможно безопасно передвигаться, возникают также трудности, когда гуляешь или идешь по делам с ребенком в детской коляске», - написал он.

По его словам, «озелененная» территория тоже находится в отвратительном состоянии. Везде разбросан строительный мусор: доски с торчащими гвоздями, щебень и песок.

Максим Пушкин попросил привести данную территорию в порядок, восстановить тротуары с твердым асфальтовым покрытием, вернуть кусок тротуара, который соединял тротуар от Рижского проспекта и тротуар по улице Шестака, убрать строительный материал с тротуара вдоль ограждения, а взамен уничтоженного дерева высадить новое.

Кроме того, он призвал очистить озелененную территорию от мусора, выровнять ее и подсыпать плодородным грунтом для последующего посева травы этой весной.