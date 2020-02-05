Общество

Псков заполонили снеговики, а лыжная база открыла сезон. ФОТО

Выпавший сегодня ночью снег преобразил Псков. Настоящей зиме в первую очередь рады дети - в сквере около Вечного огня, в Детском парке, в псковских дворах выросли снежные бабы и снеговики, пишет «МК в Пскове».





Фото: МК в Пскове

Добавим, что центр отдыха «Мальская долина» наконец открыл лыжный сезон. Правда, там все-таки воспользовались специальными пушками для создания снежного учебного склона.





Фото: ЦДИ

Начал работу и центр отдыха «Снегопад» в Финском парке - в прокат сегодня можно было взять ватрушку, сноуборд или лыжи.





Фото: МК в Пскове

К сожалению, снег в Пскове явление крайне временное. Синоптики сообщают, что в ближайшие дни будут преимущественно плюсовые температуры.



Фото: ЦДИ