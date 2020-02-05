Общество

Михаил Ведерников вручил Анатолию Васильеву медаль «За заслуги перед Псковской областью»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил бывшего узника концлагерей, Почетного гражданина Пскова и заслуженного строителя Российской Федерации Анатолия Васильева медалью «За заслуги перед Псковской областью». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, одну из самых почетных наград региона глава области вручил сегодня, 8 февраля, придя к ветерану в гости.

«Спасибо Вам за все, что вы сделали на благо Псковской области. Данные награды мы утвердили в прошлом году и уже вручили первые медали тем, кто сделал большой вклад в развитие региона. У Вас медаль за номером 3», - отметил Михаил Ведерников, и еще раз поздравил Анатолия Васильева с 90-летним юбилеем.

В качестве подарка глава региона вручил музыкальный проигрыватель, чтобы Анатолий Васильев смог слушать диски с записями песен военных лет в современной аранжировке, которые ему были переданы вчера на встрече с участием полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.

В свою очередь Анатолий Васильев сердечно поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанное внимание: «Мне как псковичу очень приятно, что у нас такой деловой, молодой и энергичный губернатор».

В ходе неформального общения Почетный гражданин Пскова поделился с главой региона воспоминаниями о Великой Отечественной войне, рассказал о своем жизненном и трудовом пути, а также о том, чем он занимается в настоящее время. Несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему увлекается спортом. «С таких людей надо брать пример», - заметил Михаил Ведерников.

Отметим, более 20 лет Анатолий Васильев отвечал за строительство и реконструкцию регионального центра, занимал руководящие посты в Псковском горисполкоме, облисполкоме, а затем в дирекции «Псковреконструкции». Благодаря его неустанному труду были восстановлены многие церкви и монастыри Псковщины, в их числе - храм Александра Невского, церковь Богоявления с Запсковья, церковь Петра и Павла с Буя, а также построены «Зеленый театр» в Ботаническом саду, памятник Неизвестному солдату. За выдающийся вклад в восстановление памятников истории и архитектуры он занесен в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова».