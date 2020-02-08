Кровь инопланетян или смурфика: псковичи гадают о происхождении синего льда на улице Красных Партизан

Фото замерзшей лужи с необычным синим оттенком опубликовал в воскресенье, 9 февраля, один из участников группы «ВКонтакте» «Инцидент Псков». «Это что вообще, ул. Красных Партизан?» - интересуется он.
В комментариях к фотографиям участники группы высказывают различные предположения, как шуточно-фантастические, так и реалистичные.
«Это смурфика раздавили», «кровь инопланетян», «кровь хищника», «партизаны маскируются», фантазируют псковичи.
Более серьезно настроенные участники группы предположили, что это протек тосол, медный купорос или незамерзайка, а, возможно, кто-то не донес баночку зеленки.
Еще одно предположение на злобу дня: «Коронавирус походу».