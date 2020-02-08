Общество

Кровь инопланетян или смурфика: псковичи гадают о происхождении синего льда на улице Красных Партизан

Фото замерзшей лужи с необычным синим оттенком опубликовал в воскресенье, 9 февраля, один из участников группы «ВКонтакте» «Инцидент Псков». «Это что вообще, ул. Красных Партизан?» - интересуется он.

Фото из группы «ВКонтакте» «Инцидент Псков»

В комментариях к фотографиям участники группы высказывают различные предположения, как шуточно-фантастические, так и реалистичные.

Фото из группы «ВКонтакте» «Инцидент Псков»

«Это смурфика раздавили», «кровь инопланетян», «кровь хищника», «партизаны маскируются», фантазируют псковичи.

Более серьезно настроенные участники группы предположили, что это протек тосол, медный купорос или незамерзайка, а, возможно, кто-то не донес баночку зеленки.

Еще одно предположение на злобу дня: «Коронавирус походу».