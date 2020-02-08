Общество

Оксану Федорову пристыдили за лишний вес

Уроженка Пскова Оксана Федорова нарвалась на критику россиян. Поводом стало фото, на котором телеведущая предстала в объемной одежде.

Фото: instagram

Знаменитость поделилась в своем инстаграм-аккаунте новостью: она сделала биоревитализацию. Разместила она и фото до и после процедуры. Уколами красоты звезда решила продлить молодость кожи и убрать мелкие морщинки, пишет Дни.ру.

Многие поклонники негативно отнеслись к изменениям во внешности Оксаны Федоровой. Они посчитали, что с «новым» лицом телеведущая выглядит неестественно. Вызвало негодование у подписчиков и то, как одета знаменитость.

«Оксана, снимите этот свитер ужасный, он вас полнит, и вы очень огромная в нем», - посоветовал один из фолловеров. «Вы беременны?» - предположил другой.

Телеграм-канал «НеМалахов» и вовсе жестко раскритиковал теледиву, пристыдив за лишний вес. «Ничего себе Оксана Федорова разжирнела», – написали его авторы.

Напомним, Оксана Федорова начала карьеру телеведущей после победы в конкурсах «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная-2002». По образованию – юрист. Благотворительница, фотомодель, актриса и певица.