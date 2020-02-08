Общество

Турчак и Неверов обсудят с Мишустиным использование маткапитала

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и глава фракции партии в Госдуме Сергей Неверов встретятся в понедельник с премьером РФ Михаилом Мишустиным и социальным блоком кабмина для обсуждения вопросов маткапитала, встреча руководства партии с кабмином по реализации послания президента РФ состоится в самое ближайшее время, сообщили РИА Новости в партии.

«Темой встречи станет законодательное обеспечение послания президента РФ в части расширения возможностей использования материнского капитала», - сообщили в ЕР.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство во взаимодействии с партией «Единая Россия» ускорят процесс принятия поправок, направленных на упрощение процедуры оформления материнского капитала.

«Встреча же руководства партии "Единая Россия" с председателем правительства РФ и членами кабинета министров для обсуждения реализации основных положений послания президента РФ состоится в самое ближайшее время, как и было объявлено на заседании Бюро высшего совета партии в конце января», - сказали в ЕР.