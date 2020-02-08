Общество

О сильном ветре в понедельник предупреждают псковичей

Сегодня от Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» получено предупреждение о неблагоприятном явлении. Утром 10 февраля с сохранением в течение дня по Псковской области ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с.

ГУ МЧС России по Псковской области рекомендует:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».